Wybory do Europarlamentu 2019 – jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory do Europarlamentu 2019 odbędą się w najbliższą niedzielę. 26 maja wyborcy w całym kraju powędrują do urn, aby oddać głos na wybranego kandydata. Co zrobić, żeby zagłosować poza miejscem zamieszkania? Istnieje na to kilka sposobów.

Wybory do Europarlamentu 2019. Głosowanie poza miejscem zamieszkania. (Wikimedia Commons CC BY-SA)

Wybory do Europarlamentu 2019 – spis wyborczy

Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 rano do 21. Głos można oddać w miejscu zameldowania, gdzie jesteśmy automatycznie przypisani do spisu wyborców, lub poza miejscem zameldowania (np. jeśli miejsce zameldowania jest inne niż zamieszkania). Jeżeli chcemy zagłosować poza miejscem stałego pobytu, możemy dopisać się do spisu wyborców w miejscu, gdzie będziemy oddawać głos 26 maja. Żeby tego dokonać, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy odpowiednim dla miejsca, w którym chcemy oddać głos. Czas na złożenie tego wniosku mija 21 maja.

Wybory do Europarlamentu 2019 – zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeżeli wyborca nie wie, gdzie będzie przebywał w dniu wyborów do europarlamentu, może wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Żeby je uzyskać, wystarczy udać się do Urzędu Gminy, odpowiedniego dla miejsca, w którym jesteśmy wpisani do spisu wyborców i wystąpić o wydanie zaświadczenia. Dokument zostanie nam przekazany od ręki.

Aby oddać głos, wystarczy w dniu wyborów udać się do dowolnego lokalu wyborczego i przedstawić zaświadczenie. Dzięki zaświadczeniu można oddać głos również za granicą i na pokładzie statku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać do 24 maja.

Wybory do Europarlamentu 2019 – głosowanie za granicą