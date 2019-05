Wybory do Europarlamentu 2019. Frans Timmermans znów w Polsce. Znamy szczegóły

Wiemy więcej na temat wizyty wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w Warszawie. Z zapowiedzi członków Wiosny wynika, że stanowić ma "mocne wsparcie" dla partii Roberta Biedronia i jej kandydatów przed wyborami do Europarlamentu. O szczegółach pisaliśmy już w poniedziałek w Wirtualnej Polsce.

Frans Timmermans ma przyjechać do Warszawy we wtorek po południu. O godz. 17 planowane jest jego przywitanie na warszawskim Okęciu, skąd wraz z Robertem Biedroniem przejedzie autobusem Wiosny do centrum miasta. Następnie obaj politycy, w towarzystwie stołecznych kandydatów partii Biedronia w wyborach do Europarlamentu, mają jeździć po Warszawie wynajętym w tym celu tramwajem.