Wybory do Europarlamentu 2019. Co zrobić, by zagłosować świadomie

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już za kilkanaście dni. Między 23 a 26 maja obywatele wszystkich państw należących do Unii Europejskiej będą mogli wybrać swoich przedstawicieli, którzy na następne 5 lat zasiądą w ławach europarlamentu. W Polsce wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Warto przed wrzuceniem swojego głosu do urny wiedzieć, co zrobić, by zagłosować świadomie i zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Świadome głosowanie (iStock.com)

Wybory do Europarlamentu 2019. Poznaj programy komitetów wyborczych

Startujące w wyborach ugrupowania zazwyczaj umieszczają na swoich stronach internetowych deklaracje programowe. Zapoznanie się z nimi pozwala zorientować się w propozycjach poszczególnych komitetów, poznać ich priorytety i najważniejsze postulaty. Ponieważ nie wszystkie komitety zarejestrowały listy w całej Polsce, warto też na stronie Państwowej Komisji Wyborczej sprawdzić, na które komitety będziemy mogli oddać głos w swoim okręgu.

Jeśli nie mamy czasu na przeglądanie stron partii politycznych, warto rozważyć skorzystanie z jednego z dostępnych w Internecie narzędzi ułatwiających świadome głosowanie. Na przykład Latarnik Wyborczy, tworzony od 14 lat przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pozwala w kilka minut porównać swoje poglądy z deklaracjami komitetów wyborczych. Wystarczy odpowiedzieć na 24 pytania dotyczące najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a aplikacja pokaże nam w jakim stopniu mamy poglądy zgodne z tym, co odpowiedziały partie.

Wybory do Europarlamentu 2019. Wybierz swojego kandydata

W wyborach do Parlamentu Europejskiego oddajemy głos tylko na jednego kandydata, z jednej listy wyborczej. Kiedy wiemy już, na jaki komitet chcemy zagłosować, musimy zdecydować jeszcze kto konkretnie otrzyma nasze poparcie. Spis kandydatów ze wszystkich komitetów dostępny jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Większość kandydatów aktywnie prezentuje swoje postulaty na profilach w mediach społecznościowych, często organizuje też w okręgach spotkania i wiece wyborcze, które dają okazję rozmowy z kandydatem i zadania bardziej szczegółowych pytań.

Chcąc poznać poglądy konkretnych kandydatów, warto odwiedzić również portal Mam Prawo Wiedzieć – znajdziemy tam odpowiedzi kandydatów na szereg pytań zadanych przez twórców strony.

Udział w wyborach do Europarlamentu to przywilej każdego obywatela. Niezależnie od naszych preferencji politycznych, warto poświęcić trochę czasu, by lepiej poznać komitety i kandydatów. To da nam pewność, że 26 maja wybierzemy świadomie. Lokale wyborcze otwarte będą od 6 do 21.