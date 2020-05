Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz: wiem, że jako jedyny mam szansę wygrać z Andrzejem Dudą

ale patrząc w ostatnie sondaże czy szykuje się raczej niespodzianka i to nie pan będzie walczył w drugiej turze ani kidawa-błońska tylko Raczej Szymon Hołownia to zobaczymy to wszystko przed nami jazd z pozycji trzech 4% z Pamiętam jak niektórzy mówili po co w ogóle startuje dzisiaj jestem w czołówce jedne sondaże są dla mnie lepsze drugie są lepsze dla pana hołowni i super bo to to pokazuje że jesteś rywalizacja że jesteśmy aktywni ja będę robił wszystko żeby zdobyć jak najlepszy wynik Żeby powrócić do normalności w Polsce i wiem że jako jedyny mam szansę wygrać z Andrzejem Dudą i co to pokazywały już wcześniejsze badania na który nie dawały mi jeszcze szans na wejście do drugiej tury i tak druga tura jest rozstrzygająca więc myślę że wielu wyborców na końcu podejmie decyzję i wybierze kandydata tego który masz Znajdź Andrzeja Dudy a w tym w tej konkurencji mam ogromne przekonanie że jestem jedyny który ma takie szanse