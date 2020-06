Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz o słowach Donalda Tuska. "Dumny, ale nie bezkrytyczny"

Donald Tusk niespodziewanie zwrócił się w mediach społecznościowych do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kandydat w wyborach prezydenckich 2020 był ministrem w rządzie Tuska. "Drogi Władku, masz pełne prawo do satysfakcji i dumy z naszych wspólnych ośmioletnich rządów" - napisał były premier. Do tych słów odniósł się na antenie TVN24 lider PSL. - Ważniejsze było to, co odpowiedziałem. Jestem dumny, ale nie bezkrytyczny - zaczął.