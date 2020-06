Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz: "Myślę, że ktoś manipuluje sondażami"

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o coraz mniejsze poparcie w ukazujących się sondażach wyborczych. - Notowania są różne: raz lepsze, raz gorsze, to zmienia się jak w rollercoasterze - mówił lider PSL w programie "Graffiti" Polsat News, przypominając sondaż sprzed wyborów do Parlamentu Europejskiego, który dawał zwycięstwo Koalicji Europejskiej.

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do rosnącego poparcia dla nowego kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Szef ludowców jest jednak przekonany, że to właśnie on, a nie prezydent Warszawy, stoczy ostateczny bój z Andrzejem Dudą.