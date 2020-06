Wybory 2020. Donald Tusk zwrócił się do kandydata. "Drogi Władku"

"Drogi Władku (Kosiniaku-Kamyszu - red.), masz pełne prawo do satysfakcji i dumy z naszych wspólnych ośmioletnich rządów" - napisał na Twitterze Donald Tusk. Były premier skierował swoje słowa do startującego w wyborach prezydenckich lidera ludowców.

Lider PSL zaznaczył, że "skoro Sejm i rząd to jest PiS, Senat to jest Platforma, bo marszałek jest z PO, to prezydent powinien być spoza tych obozów, bo powinien być prawdziwy trójpodział władzy". Dodał też, że kandydaci z "dwóch zwaśnionych obozów" nie są w stanie doprowadzić do jedności i współpracy.