Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz o rezygnacji z debaty TVP. Stawia warunek

czy już pan wie kiedy będą wybory do Pałacu Prezydenckiego nie wiem i to jest sytuacja która pokazuje jak jest rozgardiasz w państwie w jakiej ruinie znalazło się organizacyjnej ruinie państwo polskie za sprawą rządów samowładztwo PiSu którzy kompletnie nie słuchają ekspertów nie mają poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności jak widać i nie mają zdrowego rozsądku a niech pan również że powiedziałem jestem posłem Zasiada pan w ławach parlamentarnych projekty z senatu już wrócił do sejmu Czy pan wie kiedy będzie głosowanie czy kiedy będzie debata dziś i jutro Przed chwilą rozmawiałem z marszałkiem Piotrem zgorzeleckim naszym marszałkiem w skali polskiej jeszcze nie ma informacji o głosowaniach czy one będą dziś o której godzinie nie wiadomo to jest oczywiście już niestety standard w sejmie że jesteśmy zaskakiwanie wieloma rzeczami i ustawami ale też zmianę terminu terminu terminy posiedzeń jest często zmieniany i godziny głosowania też są po prostu ustalane górnie przez panią marszałek często bez jakiegoś wyprzedzania to panie prezesie to muszę o to zapytać od razu w takim razie skoro pan mówi że mogą być różnego rodzaju zaskoczenie dzisiaj o 20:30 w TVP debata kandydatów na prezydenta w której pan bierze udział a jeżeli marszałek Witek ogłosił że głosowanie będzie o 20:30 zrezygnuję pan z udziału w debacie wtedy jeżeli w tych głosowaniach o 20:30 miałby być punkt dotyczący głosowania pocztowego to oczywiście że zrezygnuję z udziału w debacie Bonnie ponieważ najważniejsze jest złego prawa i jestem w stanie poświęcić wszystkie inne ważne rzeczy bo przecież udział w debacie jest bardzo ważną rzeczą dla kandydata Ale najważniejsze jest bezpieczeństwo moich rodaków i nie ma moja pomyślność nie moje dobre występy ale bezpieczeństwo i rzetelny proces wyborczy jeżeli rządzący będą chcieli robić takie złośliwości bo to byłaby czysta złośliwość w ogóle to jest dzisiaj czysta złośliwość jeżeli my nie wiemy jako kandydaci O której godzinie będzie głosowania w tym dniu mamy ważną debatę Jedyna szansa żebym wystąpił na przykład w telewizji rządowej jako kandydat na prezydenta i mógł coś powiedzieć Nie zmanipulowane go więc chciałbym z tej korzystać zadać pytanie Andrzejowi Dudzie od formuła jest ułomna ale to jest jedyna szansa na spotkanie z Andrzejem Dudą bo przecież on unika jakiejkolwiek debaty jakiejkolwiek dyskusji odpowiedzi na pytania schował się w Pałacu i pilnuje tylko i wyłącznie swojego miejsca bo się czuję tam bardzo komfortowo ale to że niekomfortowo czują się Polacy z nim jak tak to już go nie interesuje rozumiesz że za pan Dokładnie tak debata Miałaby wyglądać Mówi pan że będzie ułomna na czym ta ułomność polega nie ma możliwości zadawania pytań do kandydata nie ma możliwości ripost jest tylko minuta na odpowiedź czy 10 kandydatach którzy będą w tej debacie bo zostali wszyscy którzy startują w tych wyborach Myślę że część duża do większemu gronu odbiorców jest po prostu nie znana jest szóstka głównych kandydatów raczej nie pokazywali się do tej pory zbyt intensywnie więc będzie mało czasu nie ma możliwości interakcji nie ma możliwość od pytania z przede wszystkim Andrzeja Dudy ale jest szansa żeby widzowie TVP Info usłyszeli prawdę inną niż propaganda wylewa się codziennie szczególnie o 19:30 A pytanie już mam zna jakie zostaną zadane w czasie tego programu skoro pan mówi że to nie debata Nie znam żadnych pytań tematy w których będą będzie o gospodarce o bezpieczeństwie o polityce społecznej na mnie panie redaktorze to ktoś Jeżeli ktoś może znać pytania to to dobrze wiemy kto na pewno nie ja i na pewno nie kandydaci opozycji tak sugeruję pan że Andrzej Duda z na te pytania Nie ja nic nie sugeruję ja mówię że na pewno ja nie znam i nie Skody kandydaci opozycji znali te pytania a resztę może być niedopowiedzianych