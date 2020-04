Wybory 2020. Wielki powrót Beaty Szydło. Tomasz Siemoniak mówi o "deficytach prezydenta Dudy"

Panie przewodniczący to jeszcze panią premier Beata Szydło chciałem zapytać bo jest niezwykle aktywna w tych ostatnich dniach wróciła na ten pierwszy front kampanii organizuje konferencję prasowe udziela wywiadów Skąd pan to włączenie się na tym ostatnim etapie kampanii pani premier czy wy obawiajcie się tej skuteczności ze strony byłej szefowej rządu i jak pan odniesie się do słów które padły w dzisiejszym wywiadzie radiowym pani premier która powiedziała że Platforma Obywatelska jej przedstawiciele nie dorośli do powieszenia do pełniących przez nich stanowisk i generalnie Prawo i Sprawiedliwość taką narrację żeby po prostu nie wróciliście do demokracji pojawienie się pani Szydło bierze się z deficytu prezydenta Dudy tak najwyraźniej sztabowcy Jarosława Kaczyńskiego uznali że oderwany od rzeczywistości kto to wszystkie historie że musi wrócić z stara naczynie znaczeniu wiekowym sprawdzona pani Szydło ja tutaj widzę pewien w kierunku pani premier bo skoro Pana zdaniem prezydent jest od tej rzeczywistości oderwany i tutaj pani Szydło ma wypełnić pewne deficyty kandydata Prawa i Sprawiedliwości i rozumiem że pani premier w rzeczywistości tutaj wraca dzisiaj do Polski na pierwszy plan kampanii Mówić o problemach Polaków i pokazać że jest blisko nich mi się kojarzy głównie z okrzykami w sejmie że nagrody się należały jej rządowi samej była Pierwszym premierem w historii który sam sobie wypłacił nagrodę więc jak coś widzę raczej desperacji Księga New po nią bo jednak No nie jest w stanie ona prowadzić kampanii zamiast prezydenta Dudy to chyba że jest jakimś zapasowym kandydatem jeżeli wybory tak się odłożą kandydaci będą zmieniali to wydaje mi się że wtedy Beata Szydło mogłaby być kandydatką natomiast niestety mimo roku w Brukseli idzie sprawdzonymi swoimi złymi obrażanie opozycji pokrzykiwanie