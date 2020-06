Wybory 2020. W tej wsi Andrzej Duda miał rekordowe poparcie. Zagłosowało na niego 90 proc. mieszkańców

Andrzej Duda wygrał I turę wyborów prezydenckich. Największe poparcie uzyskał on we wsi Komodzianka w województwie lubelskim. Tam zagłosowało na niego aż 90 proc. wyborców.

W Polsce nie ma żadnej innej miejscowości, w której Andrzej Duda mógłby liczyć na równie wysokie poparcie jak we wsi Komodzianka. Położona jest ona w województwie lubelskim, powiecie biłgorajskim, gminie Frampol. To mała wieś, w której mieści się około 70 domów. Mieszka w nich blisko 300 osób. 220 z nich było uprawnionych do głosowania. W lokalu wyborczym pojawiło się 129 osób, a jeden wyborca zagłosował korespondencyjnie.

Wybory 2020. Tu Andrzej Duda miał rekordowe poparcie

W pierwszej turze wyborów prezydenckich oddano 117 głosów na Andrzeja Dudę. To dało mu 90 proc. poparcia. Tak dobrego wyniku Duda nie miał w żadnym innym miejscu w Polsce. - Mieszkańcy głosują za nim. Może 2, 3 głosy były oddane na kogoś innego. W drugiej turze będzie tak samo - powiedział w rozmowie z natemat.pl sołtys Komodzianki, Jan Niedźwiedzki.

Poparcie pozostałych kandydatów rozłożyło się następująco: 5 głosów dostał Krzysztof Bosak, 4 Szymon Hołownia, 2 Rafał Trzaskowski, a po jednym Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Tanajno. Jak dodaje burmistrz gminy Frampol, Józef Rudy, mieszkańcy Komodzianki od lat głosują na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w każdych wyborach.

Wybory 2020. Dlaczego głosują na Dudę? Pomogły inwestycje

Sołtys wsi uważa, że poparcie dla Andrzeja Dudy to zasługa inwestycji, jakie w ostatnich miesiącach pojawiły się we wsi. W tym roku położono tam nową drogę, bo poprzednia nawierzchnia była w stanie katastrofalnym. Zachwala też porządek na wsi, program 500 plus i obniżenie wieku emerytalnego. W Komodziance rządy Prawa i Sprawiedliwości oznaczają prawdziwą dobrą zmianę.

- Taki przeciętny śmiertelnik zauważa, że dzieje się coś dobrego. Wpływa to na nas pozytywnie. Głosujemy solidarnie w ten sposób, bo widzimy, że coś zmierza w dobrym kierunku. Dużo mieszkańców odczuło na swojej skórze 500 plus. Dużo dróg zrobiono w naszej wsi, dużo płyt ułożonych zostało. Dostaliśmy też dofinansowanie do domu strażaka. Jesteśmy zadowoleni – przyznaje jeden z mieszkańców wsi cytowany przez portal natemat.pl.

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Po przeliczeniu protokołów z 99,77 proc. obwodów wyborczych otrzymał 43,67 proc. głosów. W drugiej turze zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim. Poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej wyniosło 30,34 proc.

