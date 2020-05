Wybory 2020 w obliczu koronawirusa. Policjant pilnuje skrzynki Jarosława Kaczyńskiego. "To moje hobby"

Chcieli wrzucić do niej list. Przed skrzynką stanął jednak policjant. Jak widzimy na nagraniu opublikowanym na Facebooku Lotnej Brygady Opozycji, dwóch mężczyzn zwróciło uwagę funkcjonariuszowi: "Policja nie jest od tego, żeby pilnowała skrzynek na listy". Ten zaś odpowiedział: "Państwo powinniście to wysłać Pocztą Polską".

Działacze nie dawali za wygraną, podobnie jak funkcjonariusz. Zapytany o to, czy to jest interwencja, powiedział, że jest na służbie. - Pilnuję skrzynki. To jest moje hobby takie, powiedzmy - dodał. Dopytywany o to, co ile funkcjonariusze się zmieniają, odpowiedział: "Co 15 minut".