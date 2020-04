Wybory 2020 w obliczu koronawirusa. Jurek Owsiak znowu pisze do Jacka Sasina. "Bardziej zrozumiale"

Wybory 2020 w obliczu koronawirusa. Jurek Owsiak ponawia swój apel do Jacka Sasina. We wtorek się rozpisał , tym razem postawił na krótszą formę.

Podał te informacje po to, by zestawić je z kosztami, jakie wiążą się z organizacją wyborów. "Druk kart do głosowania kosztować będzie przynajmniej 9 milionów złotych. Moglibyśmy kupić za to niemal 300 takich łóżek" - zwrócił uwagę Owsiak. I zaapelował do Sasina o "natychmiastowe wstrzymanie jakichkolwiek wydatków związanych z wyborami i przekazanie tych pieniędzy na wsparcie systemu ochrony zdrowia w Polsce".