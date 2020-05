WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 Bartłomiej Sienkiewicztłit oprac. Anna Kozińska 19 min. temu Wybory 2020 - tym razem się uda? "Jarosław Kaczyński ma za sobą dwie instytucje" Ile potrzeba czasu na przygotowanie wyborów korespondencyjnych? - Myślę, że w półtora miesiąca jest to możliwe. Uważam, że wybory w czerwcu... Rozwiń był pan szefem MSWiA dlatego bo na … Rozwiń Transkrypcja: był pan szefem MSWiA dlatego bo na pytanie jako człowieka który się na tym przecież z na przygotowanie wyborów korespondencyjnych przez PKW Ile potrzeba czasu żeby można powiedzieć że takie wybory w Polsce zorganizować powszechnie tajność owo i ze wszystkimi innymi zapisami które są Konstytucji kiedy ja byłem szefem tego resortu on nie miał nic wspólnego z wyborami poza zbiorem deser który był jego gestii różnica między tkanką po tą Polską polega na tym że w tej Polsce szef MSW zajmuje się wyborami tamtej się nie zajmował Ile czasu potrzebuje PKW do organizacji wyborów mam pojęcia ale myślę że na gruncie tych rozwiązań to już były w jaki sposób testowane półtora miesiąca jest chyba możliwe czyli w pana opinii jednak te wybory w czerwcu mogą się odbyć w pełni legalnie tak uważam że to jest możliwe A czy pełni legalnie to musimy poczekać na wyniki wracam ten temat Ja chcę zwrócić uwagę że Jarosław Kaczyński posługuje się dwoma instytucjami które są które się stały pod jego rządami już bym uszkami takimi instytucjami widmami trybunał z odkryciem kulinarnym na czele czyli panią przeżyłem są w pełni zależne od Jarosława Kaczyńskiego plus Sąd Najwyższy w którym właśnie nowy prezes Sądu Najwyższego sędzia zaradkiewicz tak naprawdę człowiek obozu rządzącego został przewodniczącym tego sądu co znacznie obniża jego wiarygodność i wagarującym i powoli z Sądu Najwyższego kolejność stacji podporządkowaną pis-owi No to są te niezależne instytucje które mają wypracowywać w tej sprawie kompromis Proszę się nie dziwić że wolałbym poczekać na to co zostanie położony na stole mówić już w tej chwili przesadzać jakie wybory będą no muszą być podjęte pewne akty prawne do sejmu muszą upłynąć jakieś konkretne projekty muszą być jakieś opinię na ten temat że na ślepo wypowiadać