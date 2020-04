Wybory 2020 to "pseudowybory kopertowe". Wojciech Hermeliński o wycieku kart i odpowiedzialności Jacka Sasina

Wojciech Hermeliński w rozmowie z Wirtualną Polską zaznaczył, że to druga w ostatnich dniach tak zdecydowana wypowiedź przewodniczącego PKW.

- Jak rozumiem, pan przewodniczący jest świadomy tego, że procedura, jaką zastosowano przy uchwalaniu przez Sejm prawa, przede wszystkim odsuwa PKW od przeprowadzania wyborów oraz pozbawia ją możliwości nadzorowania drukowania kart. Teraz mamy tego przykłady - mówi były szef Państwowej Komisji Wyborczej oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wspominając o wycieku kart do głosowania.

Wybory 2020. Wojciech Hermeliński o postawie władz: nieprzyzwoite lekceważenie

Czy te krytyczne słowa Sylwestra Marciniaka wpłyną na postawę rządzących? Wojciech Hermeliński ma wątpliwości. - Jak widać, władza nie przejmuje się żadnymi opiniami. Opinie organów krajowych i międzynarodowych są tak lekceważone przez władzę, że jest to aż nieprzyzwoite. Nie sądzę, żeby te wszystkie apele i stanowiska krytyczne cokolwiek zmieniły - stwierdzi rozmówca WP. - Tylko sytuacja polityczna może sprawić, że władze się cofną - dodał Hermeliński.

Były szef PKW zaznacza, że jest to jednak sygnał dla wyborców, by byli "ostrożni" oraz mieli świadomość, że to głosowanie będzie różnić się od wyborów parlamentarnych, które odbyły się w 2019 roku. Dodał, że wszystkie poprzedni wybory od 1989 roku nie były kwestionowane przez prawo, o czym świadczyły opinie zagranicznych obserwatorów.