Wybory 2020. Szymon Hołownia ujawnia kolejne filary przyszłej prezydentury

- Jeśli ktoś chce prezydenta z partii politycznej, zawodowego polityka, to proszę bardzo. Ale już przecież tacy byli i co? I mamy nadal sparaliżowaną wyobraźnię pomiędzy PO a PiS. OD 15 lat żyjemy w takim kraju, że żyjemy w ich świętej wojnie i zawsze wybieramy "mniejsze zło" - przekonywał Hołownia. Kolejne punkty swojej ewentualnej prezydentury zamierza oprzeć na hasłach (które jednocześnie mają być "zobowiązaniami"): "prezydent różnych Polaków", "Kościół i państwo na swoje miejsca" oraz "pokolenia, nie kadencja".

- Jesteśmy na 30 dni przed najważniejszymi wyborami i choć wiemy, że oficjalnej daty jeszcze nie ma, ale wiadomo co postanowi "Słońce narodu" Jarosław Kaczyński. Dlatego jeśli on zapowiada, że wybory będę 28 czerwca, to my już zapowiadamy: tak, weźmiemy w nich udział. Po to, aby konstytucja była konstytucją - zapowiadał Szymon Hołownia.