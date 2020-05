WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 szymon hołownianewsroom oprac. Magdalena Nałęcz 25 min. temu Wybory 2020. Szymon Hołownia powiedział, ile swoich pieniędzy przelał na kampanię Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia liczy na to, że w ciągu ok. tygodnia lub będzie można "ruszyć ze zbiórką i wydatkowaniem pieniędzy... Rozwiń Czy pan na to żeby były szybkie wy … Rozwiń Transkrypcja: Czy pan na to żeby były szybkie wybory No bo pieniądze na kampanię prezydencką No to trzeba gdzieś jednak jakoś wcześniej jakoś się jakoś nie da się jej że tak powiem wydrukować więc ty chyba im szybciej wybory to lepiej dla pana ale dlaczego No bo sądzę że worek z pieniędzmi nie jest bez dna nie ale wie Pan jeżeli się to odmrozina Spodziewamy się tego że to się odmrozi cała ta procedura Wyborcza wraz z wejściem w życie nowych przepisów czego z kolei Spodziewamy się pewnie w ciągu tygodnia półtora tygodnia będzie można znowu ruszyć ze zbiórką i znowu będzie można ruszyć to jest wydatkowanie pieniędzy na kampanię w takie są przynajmniej założenia ustawy która została przegłosowana więc więc myślę że to że to nie ma znaczenia No ja bym chciał żeby te wybory były przede wszystkim dobrze przygotowane to nie chodzi tutaj finanse to to to to jest tylko i wyłącznie problem że tak powiem techniczny który jest do rozwiązania na takie tam swoich pieniędzy już wydał na kampanię prezydencką swoich w sensie ważne swoich prywatnych 18000 tyle wpłaciłem mimo że mogę wydać dużo więcej no bo kandydat może wpłacić dużo więcej pieniędzy na swoją kampanię niż szeregowy obywatel natomiast No tyle na tyle mnie było stać więc tyle do rozbiórki tej naszej 5 milionów złotych już w tej chwili prawie opierającej poprawiać 100000w patrzenia Wpadasz do 52 dwadzieścia jak pan tak niedużo wpłacił to jakby tak pan troszeczkę nie ufał wtedy sondaże i to że może pan zostać prezydentem bardzo Pan miły że pan tak jednak wierzę w to że jest we mnie ten potencjał natomiast nie o to chodzi to chodzi o to że ja wchodzę w ten projekt i przygotowując się do niego złożyłem praktycznie swoje albo prawie wszystkie oszczędności więc więc to jest tylko i wyłącznie kwestia zasobności mojej prywatnej a nie a nie wiary czy nie w ten projekt bo moja wiara w niego jest wciąż bardzo głębi nic się w tej sprawie nie zmieniło