Wideo Najnowsze szymon hołownia + 2 sebastian kaletasławoimir nitras Luiza Pastuszka wczoraj (14:49) Wybory 2020. Szymon Hołownia porównał polską politykę do Titanica: "naprawdę tonie" Gościem programu WP "Newsroom" był Szymon Hołownia. Kandydat na prezydenta zapytany został o to, czy w kampanii niekiedy puszczają nerwy.... Rozwiń Panie Szymonie chciałbym zacząć od … Rozwiń Transkrypcja: Panie Szymonie chciałbym zacząć od tego co się dzieje w tej chwili w polityce jednym z gorących tematów oprócz tego że nie ma debat jest przepychanka na schodach przy oczyszczalni ścieków między posłem i teraz puszczają nerwy w kampanii No ja dzisiaj widziałem takie bardzo ładne zdjęcie właśnie posłani trasa trzymającego w żelaznym uścisku w pana ministra kaletę i ktoś to podpisał że Jaki kraj taki tani Nawiązując do słynnej sceny z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet na Titanicu No jest to w pewnym sensie Titanic dlatego że że nie patrząc teraz na to co dzieje się przed drugą turą wyborów że Polska polityka naprawdę to nie i Najgorsze jest to że to nie my z nią wszyscy No tak to nie jest jakieś wybór już w tej chwili mamy między Andrzejem Dudą a Rafałem trzaskowskim na co mamy jeszcze parę innych wyborów do dokonania i te sceny agresji które obserwuje nie tylko przecież w wykonaniu polityk że nawzajem szarpią się przy oczyszczalni ścieków ale też i to co dzieje się w wielu miejscach które odwiedzają kandydaci Proszę zobaczyć co działo się w Nowej Soli Proszę zobaczyć co dzień innych miejscach ten poziom agresji jest taki że jeszcze tydzień nakręcania emocji i to się może zacząć kończyć tragicznie to jest kampania która w ogóle nie sposób nie dotyka już dzisiaj jakichkolwiek kwestii merytorycznych bo to są kwestie wizerunkowe związane w przypadku Andrzeja Dudy związane choćby z tym łaskawie niem pedofila i cała dyskusja która jest z tym związana tak jak pan wspomniał jeżeli chodzi o debaty programowe to trwa Niekończąca i prawdopodobnie na się nie zakończy debata o tym czy będzie debata więc kompletne w ludziach narasta złość agresja zaczynają wyładowywać ją na sobie Proszę zobaczyć co się dzieje w internecie bo nie ma dnia bez wrzucania filmików z udokumentowanymi scena ludzi wobec ludzi z powodu tej walki politycznej to to to to się dzieją bardzo złe rzeczy a ta scena z oczyszczalni jest jest Może trochę humorystycznym to No trochę parodystyczny ma ale jednak też ten tragicznym w czubkiem góry lodowej