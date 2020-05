WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 lewicakrzysztof gawkowski oprac. Magdalena Nałęcz 23 min. temu Wybory 2020. Szczere wyznanie Krzysztofa Gawkowskiego. "Nikt nikomu nie ufa" - Jak się z kimś siada do okrągłego stołu i sytuacja do tego przymusza, to znaczy, że nikt nikomu nie ufa - przyznał w programie "Tłit" Krzysztof... Rozwiń czy pisowni można już na tyle zauf … Rozwiń Transkrypcja: czy pisowni można już na tyle zaufać że się dać zasiąść z nimi do jednego Okrągłego Stołu i negocjować co będzie w kolejnej ustawię jak się sąsiada do Okrągłego Stołu i sytuacja do tego przymus że nikt nikomu nie ufa i dlatego jest okrągły stół i dlatego zaproponowaliśmy jako lewica rozpoczęcie pewnych negocjacji które pozwolą przejść do normalności w Polsce bo jesteś w kryzysie ustrojowym od 1989 roku tylko doszedł do wniosku że nawet dwóch liderów zjednoczonej prawicy coś wynegocjuje później publicznie podpisuj A za 3 dni wszystko może się wywrócić to jaką ma pan gwarancję że cokolwiek wynegocjowane teraz przy Okrągłym Stole przegłosowane w senacie w Sejmie nie przyniesie nie przebierze z zupełnie innej formy mam zerową pewność ale jestem w przekonaniu że jeżeli Rozpoczniemy negocjacji które pozwolą na ten spór załatać to będziemy ośmieszyli święto demokracji takich zostało przez PiS 10 maja lewica jest w Polsce odpowiedzialna jest rozsądna i odpowiada na kryzys Konstytucyjny który nie doprowadził do wyboru prezydenta rozmawiajmy pierwszy raz tej kadencji udało się spotkać opozycji udało się spotkać ludziom którzy nie rozmawiają z tobą w sejmie a wczoraj rozmawialiśmy z kilkoma konkretnym gniazdkami takimi że inne wybory powinny być przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą powinny być czteroprzymiotnikowe zgodnie z konstytucją tajne równe bezpośrednie powszechne ustaliliśmy że poprawki którymi będziemy pracowali to zmienię które przejdą na niektóre pisz się nie zgodzi ale to jest właśnie idę do stołu i lewica wszystko chcę mieć odpowiedzialna Zresztą inni partnerzy też Mówili w podobnym tonie i platforma i PSL i PiS i Konfederacja Każdy uważa że w Polsce to stało się 10 jest złe trzeba wyjść z tego Bo ludzie nie chcą żebyśmy się w tej sprawie kłócili No właśnie to jakby zapytać w takim razie o to podejście Prawa i Sprawiedliwości Bo zastanawiam się czy to są w takim razie dwie różne partie Prawo i Sprawiedliwość to oficjalne w sejmie które mówi że nie pójdzie na żadne ustępstwa i odrzuca wszystkie poprawki opozycji czy PiS to które jest na okrągłym stole jest pełne Woli do współpracy Ja wczoraj słyszałem pana profesora czarnka Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z panem posłem Suskim i wiem doskonale że jest rozsądek w tym że jeżeli te wybory 28 cz 5 lipca Zobaczymy kiedy one będą nie wyjdą to będzie to komplementował o Polskę na arenie międzynarodowej a inni mieszkańcy społeczeństwo mam tego nie wybaczy klasach w wyborów nie doprowadzi to się stało z kompromituje oczywiście będzie tam największa z napisu Ale kogo to obchodzi ci kto jest winny zdrowego mieszkańca Polski nie obchodzi To kto nie doprowadził do wyboru po prostu o się dziwi że 400 posłów senatorów prezydent nie umiem się dogadać my wszyscy się kłócą i na dodatek jeszcze nad tym wszystkim zamiast zajmować się kryzysem gospodarczym wyciągnąć się gospodarkę zamrożenia doprowadzić do tego żeby ludzie stracili pracę mieli za co żyć zajmują siebie wyborami Przecież to jest brak rozsądku ja miałem okazji rozmawiać z kolegami z Bydgoszczy którzy mówią Krzysiek zajmijcie się w końcu pomaganiem nam bo to on wraca nie jest okej ale za mało mówić o tym jak on ci pomagali te wybory to niech już będą i koniec I to są ludzie i sprawi coś zmienić to nie są ludzie którzy mają poglądy tylko lewicowy nie to samo mają dość tego z płyty się kłócą i nie potrafią dojść do kompromisu