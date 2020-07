Wybory 2020. Spór o debatę. "Trzaskowski popełnił bardzo duży błąd"

Pana zdaniem takie spotkania już bez debat to początek końca prawdziwej demokracji jestem przekonany że nie myślę że sytuacja w której się obecnie znajdujemy tak głębokiego podziału i polaryzacji z przejścia mam taką nadzieję Ja przypomnę że prawny obowiązek w Polsce Patrycja Polska i gdybym był Rafałem trzaskowskim albo na basenach na trzaskowskiego to doradzał bym mu wziąć udział w tej debacie uważam że popełnił bardzo duży błąd Nie pojawiające się wczoraj w Końskich ale udziału tak samo prezydent Andrzej Duda do innych stacji telewizyjnych niż TVP też nie chciał iść Czyli co w takim pojedynku cykora roku mamy jeden do jednego nie absolutnie prezydent Andrzej Duda powiedział że weźmie udział w debacie trzech największych stacji telewizyjnych Jeżeli do nich dojdzie jeżeli te stacje się porozumieją Mam tutaj na myśli TVP Polsat i TVN Odmówił wzięcia udziału w debacie w TV TVN niektóre za jego plecami Bez konsultacji z jego sztabem po prostu wskazano miejsce i czas i oczekiwano że pan prezydent Rzeczypospolitej na takiej debacie się pojawi Ja już wam to i taki analogi że jeżeli ktoś jest urzędującym właścicielem pasa ktoś jest pretendentem to co do zasady większe prawa do ustalania reguły walk miejsca czasu ma urzędujący prezydent czy burmistrz Posługując się dalej tą retoryką Bokserska pretendent jeżeli chce wbić mistrze jeżeli Chcę udowodnić że jest lepszy powinien się co do zasady tego dostosować Rafał Trzaskowski miał okazję wczoraj być może rzeczywiście na gruncie który uważa za nieswój mówiąc językiem sportowym na wyjeździe z Ale co miały okazję ku temu żeby udowodnić że jest tam do ten prezent a tymczasem zorganizował konferencję prasową w Lesznie No tak tylko że z tego co pan mówi i ten bokser z pasem który broni swojego tytułu Rozumiem że miał ten ustawiony i sędziów po swojej stronie Dlatego może ten drugi zawodnik nie chciał przejść Nie no to oczywiście zbyt daleko idące że miało być ustawione z treningów po drugiej stronie ponieważ seriami w debatach przede wszystkim są TVP w Polsce ma każdy tak tylko że nie będzie wyglądał może włączyć TVP1 obejrzeć debatę i uznać jako sędziak Czy wygrał to tak spytam czy nie bokser sytuacja jest naprawdę Komfortowa dla tego boksera który pretenduje bo nie jest wskazany na wyrok sędziów przy stolikach Niezależnie od tego że telewizor i widzieli że był jak tutaj spędziłam jest Wyborcza Wyborcza głosowanie 12 lipca zadecyduje zadecydował by Kto wygrał niestety Rafał Brzozowski z kuchnią i się na tej walce nie