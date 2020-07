Wybory 2020. Sondaże przed niedzielą pokazują, że walka będzie zacięta do końca

Z opublikowanego w środę sondażu Kantar wynika, że na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 45 proc. ankietowanych, a na Andrzeja Dudę - 44 proc. 11 proc. osób było niezdecydowanych, a prognozowana frekwencja to aż 81 proc. Ten sondaż przeprowadzono w dniach 3-8 lipca.

Sondaż prezydencki dla WP. Kto wygra w II turze?

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla WP wynika, że gdyby II tura wyborów odbyła się w ostatnią niedzielę, to wygrałby ją Rafał Trzaskowski, zdobywając 47,2 proc. głosów. Głosowanie na Andrzeja Dudę zadeklarowało 45,9 proc. badanych. Udział w głosowaniu zadeklarowało 65,4 proc. ankietowanych. Odsetek niezdecydowanych co do wyboru kandydata wyniósł 2,8 proc. Sondaż został przeprowadzony 4 lipca.