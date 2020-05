Wybory 2020. Sejm obraduje, a przed budynkiem protest

Zobacz wideo: Władysław Kosiniak-Komysz wyciąga rękę do Jarosława Gowina . Będą zmiany w Sejmie?

Obywatele RP transmitują to, co dzieje się przed budynkiem Sejmu, w mediach społecznościowych. My otrzymaliśmy zdjęcia od czytelnika za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.