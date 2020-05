WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory 2020. Ryszard Czarnecki: to sukces formacji rządzącej. Opozycja coraz bardziej podzielona - Mam zaufanie do pana premiera Sasina - zapewnił w programie "Tłit" Ryszard Czarnecki, pytany czy to nadal Jacek Sasin powinien organizować... Transkrypcja: jeśli już dojdzie do tych kolejnych jak już poznamy kolejną datę wyborów i wiem że one będą też korespondencyjne to nadal Pana zdaniem powinien je organizować Jacek Sasin Czy raczej ma pan pretensje że mi nie udało się wszystkiego doprowadzić na czas mam zostać do pana premiera Sasina a wybory bez rozwiązywane przez instytucje do tego powołany oczywiście biorą poprawkę na sytuację ekstraordynaryjna nadzwyczajną jesteśmy w ogóle się pan Demi A więc to nie będą wybory tradycyjne jak tam Pan powiedział słusznie będą to zgodnie z zaleceniami leci zdrowia siedzibą w Genewie W worku spedycyjne bo to zmniejsza ryzyko zarażenia i będą to wybory na proste ćwiczenia i wyjątkowe polskiej historii z racji tego że że jesteśmy w stanie zarazą z panem ją a natomiast myślę że będą to wybory na takich warunkach Które zapewnią o wszystkie dotyczy dredy Chodzi o kwestie tajności i cieszę się z wczorajszych aplikantów opozycji żeby ich nie bojkotować Co prawda wezwało to do tego do ratusz go złapali kidawa-błońska ale czy kandydaci którzy mają większe poparcie procentowe opozycji niż paliw tego boiska wciąż były niech ci że było to 10 maja ale tylko żeby to wybory były wiesz o swoją szansę i dobrze w takim razie będą wakacje a Pan się cieszy że nie będzie wyborów 10 maja to jest kwestia radość to jest to jest ta możliwości technicznych na to nie było czasu senat wykorzystał cały miesiąc na swoją mógł się uwinąć 3 godziny wolał debatować o którym przed chwilą rozmawialiśmy cały czas mówi że obojętnie kiedy senat odeślę z powrotem to on będzie na z wyborami gotowymi z gotowy i nagle co data 10 maja zaskoczyła nie wiem już nie zaskoczyła cena skorzystał z obstrukcji parlamentarnej że bujaczce wszystko było zgodzie z prawem ba tego typu mechanizmy obsługi planetarnej zdarzają się na przykład w parlamencie amerykańskim palą się w gdańskim więc więc także że senat Polski tutaj taki drogi skorzystał natomiast Bądźmy realistami politycznym i myślę że pan tak to oceni Już za kilka tygodni przesunięcie daty wyborów w ich odbycie mnie za 2 lata nie za rok nie Sokół tylko w perspektywie tygodni kilku tygodni to będzie to jest sukces w formacie rządzącej w Chorwacji zjednoczonej różnicy zdań dzisiejsze do opozycji kopalni coraz bardziej podzielonej i ze sobą rywalizujących ale w takim razie sukcesem będzie To jeżeli ktoś poniesie konsekwencje karne za to że drukował karty mimo że nie było jeszcze prawa na mocy którego te karty można drukować było to że ktoś usiłował przygotować wybory raczej tego Zasuwał nie powodem dostałem od będziesz tak czyli takich obaw rozumiem w prawie i Sprawiedliwości nie ma że ktoś poniesie konsekwencje za to ja ich nie mam A czy są takie obawy wrażliwości postaci