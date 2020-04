WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 radosław sikorskiwybory 2020 oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Wybory 2020. Radosław Sikorski obawia się fałszerstw wyborczych Mimo apeli opozycji i prawników Prawo i Sprawiedliwość zamierza zorganizować wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej. - Ja już widzę,... Rozwiń Wróćmy do tych wyborów Czy pan jeż … Rozwiń Transkrypcja: Wróćmy do tych wyborów Czy pan jeżeli dojdzie do tych wyborów korespondencyjnych weźmie w nich udział Czy pan zagłosuję ja już widzę że karty do głosowania można sobie wydrukować ktoś na Twitterze podał wzór Rozumiem że one przyjdą jako przesyłki zwykłe ja mam akurat taką skrzynkę pocztową z której każdy może w przesyłkę ale może sobie ją wydrukować mój PESEL jest powszechnie znany więc ktoś może wziąć nawet swoją kartę do głosowania napisać to świadczy Radosław Sikorski wpisać PESEL i wysłać zagłosować na Andrzeja Dudę a czy patelnie do końca tak znaleźliśmy jeśli jego przesyłka dotrze do komisji wyborczej to Radosław Sikorski za zagłosował na Andrzeja Dudę a ja zostałem pozbawiony czynnego prawa wyborczego o mój głos już będzie nieważne scenariusze to możliwe I co ja mam zrobić ja poradzę Może nam jest informacja dzisiaj ujawniamy że Poczta Polska będzie przy list drugiego opiekuna można się zgłosić zostać takim opiekunem może pan został takim opiekunem w sytuacji której ja ja Opisałem opiekun listonosza nic nie pomoże pilnuje pan chociaż żeby do pana skrzynki w jedną paczkę Ile można ale ale ale ale tego temu oszustwo które panu Opisałem to nie za pobierze się że peselu nie powinno się nikomu podawać No bo można związku z tym będziemy w których jak pan jest on podawany Ponadto mój syn na przykład jest za granicą na uniwersytecie i mamy parę milionów naszych rodaków paręset tysięcy głosujących za granicą Dlaczego oni mają być pozbawieni prawa prawa wyborczego tylko dlatego że Kaczyński się