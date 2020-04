WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze radosław sikorski + 2 wybory prezydenckieJarosław Kaczyński oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Wybory 2020. Radosław Sikorski: Kaczyński chce przepchnąć Dudę - W Polsce mamy to dobrze uregulowaną konstytucję: można ogłosić stan klęski żywiołowej i wtedy da się przeprowadzić wybory prezydenckie... Rozwiń rządzący mówią zaraz zaraz wybory … Rozwiń Transkrypcja: rządzący mówią zaraz zaraz wybory były w Bawarii się odbyły w sposób korespondencyjny zachorować w Bawarii były Także w innych krajach inne kraje się na to decydują po to żeby je gdyby pod ten demokrację to może głównie o to chodzi w Polsce mamy bardzo dobrze to uregulowane w Konstytucji Jaki jest klęska żywiołowa to się ogłasza stan klęski żywiołowej wszyscy iluminacje są zamrożone można robić wybory 90 dni po ustaniu klęski żywiołowej Dlaczego nie korzystać z przepisu który był jakby wymyślony na to co w rzeczywistości ma jaka jest tego przyczyna Kaczyński uważa że w tej chwili przez ch Andrzeja Dudę na drugą kadencję a ponieważ za chwilę będzie pełen widok niekompetencji rządów w radzeniu sobie z panem ją i z recepcją to że w późniejszym terminie będzie trudniej i tylko o to chodzi może może pan mówi że przeprasza ale najnowsze wyniki kwietnia No nie zostawiają cienia wątpliwości że Polacy chcą Andrzeja Dudę 59% jest Daniel kandydatka kandydatka w koalicji Obywatelskiej mały Błońska wydaje się już grać Zapomniana bo jestem praktycznie na ostatnim miejscu tego sondażu gotujesz No chyba że to jest ten pośpiech to co Polacy w trzy miesiące od odwrócą się od Andrzeja Dudy pana wybory nie odbędą się tak szybkim terminie w jakim chciałby je przeprowadzić Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość czym to Mogłoby się skończyć dla kandydatury Andrzeja Dudy z konta nerwowość widocznie Może mają jakieś prywatne sondaże które są nie różowe Ja zresztą Jestem ciekaw jak te sondaże teraz w czasie pandemic to są robione no ale ale ale już złamaną konstytucję łamie się sumienia teraz jakiś zaciąg z Ministerstwa Obrony Narodowej do Poczty Polskiej no gdzie my żyjemy gdzie mówi wyraźnie Co należy zrobić dobrze No ale to może to nerwy są po waszej stronie No jeśli są badania które mówią że Małgorzata kidawa-błońska Ma jedynie 4% poparcia a jeszcze niedawno miała ponad nawet się mówiło o tyle ile godzin pokazywano pana prezydenta w telewizji publicznej a ile pokazuje może błędem było to że zrezygnowała kandydatka zdjęcie kampanii tylko AGD głosowania słowo wybory pochodzi od słowa wybór wybór oznacza konkurencje między kandydatami a w mediach uparty minionych publicznych jest promowa wyłącznie prezydent Duda czy wysłanie do wszystkich rolników przez ministra rolnictwa listu prezydenta nie jest czasami aby częścią kampanii w sądzie Wie pan co no ja się tutaj nie chce wypowiadać ale na pewno to nie było trafne zagranie ze strony ze strony ministra rolnictwa no właśnie no właśnie co z tymi kandydatami bo mamy czasami od nich sprzeczne sygnały i sprzeczne wypowiedzi na początku mówią że te wybory to tak tak naprawdę Farsa mimo wszystko chcą w szranki z Andrzejem Dudą Skąd taka niekonsekwencja w wypowiedziach które stanowisko paraliżuje bo nie mogą spotykać się z wyborcami nie mogą jeździć po kraju mogą mogą tylko protestować No bo taka jest natura tej sytuacji że Kaczyński wszedł do zrealizowania swojej woli a a oni te ograniczone jest równe jakie opozycja ma nawet te są im odebrane to nie jest demokracja demokracja polega na konkurencji