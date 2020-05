Wybory 2020. Radosław Fogiel o sondażach. Tłumaczy wzrost notowań Trzaskowskiego

oceny publicystyczne u pana zapytam w takim razie skąd Pana zdaniem biorą się te wzrosty dla Rafała trzaskowskiego i skąd te pewne spadki w przypadku u pana prezydenta więc tak tam po pierwsze jest przynajmniej tym głośnym sondażu on kantaru sprzed kilku dni tego estymatora którym mówimy Jeszcze dokładnie nie czytałem tam był duży wzrost frekwencji w poprzednich sondażach była to frekwencja na poziomie około 30% w tym momencie na poziomie 60 to siłą rzeczy musiało się przenieść na rozproszenie wypłaszczenie poparcia głównego głównego kandydata czyli pana prezydenta Andrzeja Dudy druga to że platforma kasuje efekty nowości w przypadku Rafała trzaskowskiego coś co większość kandydatów robiła na mniej więcej w okolicach stycznia lutego tego roku więc więc Ten efekt świeżości jak najbardziej działa trzecia sprawa no Rafał Trzaskowski w jaki sposób na nowo konsoliduje wyborców którzy odpłyneli do pana od Szymona pewnej całości Robota się nie przyzna pan bo gdyby nie jego skuteczność gdyby nie jego działania to chyba tego odbicia bo nie było zapewne jakaś skuteczność może tam być ale myślę też No panie redaktorze z całym naprawdę dużym szacunkiem do pani marszałek kidawy-błońskiej widzieliśmy jej kampanii mieliśmy właśnie te wspomniane przez pana redaktora sondaże ostatnie na poziomie 2% i naprawdę nie trzeba zbyt wielkiej jeszcze skuteczności żeby lud platform Jany do siebie przekonać na wyborców którzy Bardzo chcieliby głosować na tę formę na po prostu w przypadku Małgorzaty kidawy-błońskiej i na nim mam zrobić no więc więc tutaj mam nadzieję pokładają Rafale trzaskowskim i myślę że to jest raczej ten to zjawisko niż dotychczasowe nadzwyczajna skuteczność kandydat