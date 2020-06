Wybory 2020. Przyszedł na wiec Andrzeja Dudy z rzeźbą przypominającą prezydenta. Interweniowała policja

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Do zdarzenia doszło w niedzielę, gdy do Krakowa przyjechał Andrzej Duda. Jeden z mężczyzn przygotował na tę okazję rzeźbę z podobizną prezydenta. Na instalacji pojawiła się również tabliczka z napisem: "Ma władza pełną misę, ja służę jej podpisem".

- Podeszło do nas tylu policjantów, że zmieściliby się w dwóch dużych radiowozach. Wszystkich nas wylegitymowano, ze mną rozmawiali policjanci z wydziału kryminalnego. Nie jestem autorem tej rzeźby, ale ponieważ ją pchałem, zostałem zatrzymany, a po ponad godzinie wręczono mi wezwanie na przesłuchanie - powiedział pan Piotr w rozmowie z gazetą.

Głos w tej sprawie zabrała krakowska policja. Jak informuje rzecznik Piotr Szpiech, kukła i pozostałe przedmioty "zostały zabezpieczone do oględzin oraz do oceny prawnokarnej tego incydentu". - Czynności te podjęli w z związku podejrzeniem usiłowania popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia prezydenta RP - dodaje. Jak czytamy w Kodeksie Karnym, "kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".