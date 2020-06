Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda o LGBT: Żadna ideologia nie może ograniczać naszej wolności

W najnowszym wywiadzie prezydent Andrzej Duda opowiedział o swoich planach na kolejną kadencję i przedstawił główne postulaty, jakimi będzie próbował przekonać Polaków do poparcia go w nadchodzących wyborach prezydenckich. Dużą uwagę poświęcił rodzinie i kwestiom światopoglądowym.

- Nowoczesne państwo, to nie jest państwo, które zgubiło własne tradycje i kulturę. Nie wolno nam tego zrobić. Było przecież tak, że traciliśmy swoje państwo, a mimo to przetrwaliśmy dzięki tradycji i kulturze - przekonywał Duda w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Prezydent skomentował też niedawny spór o LGBT. Jak stwierdził, "zna wiele osób, które są homoseksualistami". - Ale tak naprawdę to rzecz, na którą nie zwracam uwagi. Przed długi czas mieszkałem w budynku, w którym w sąsiednim mieszkaniu żyła para mężczyzn. Nie zwracałem na to uwagi - powiedział Andrzej Duda. Dodał jednak, że "w Polsce mamy wolność słowa i żadna ideologia nie może ograniczać naszej wolności".

Wybory 2020. Andrzej Duda krytykuje Rafała Trzaskowskiego za wiek emerytalny

- Kiedy słyszę, że w lipcu 2015 r. Rafał Trzaskowski mówił w jednym z wywiadów, że obawia się naszego dojścia do władzy, ponieważ będzie to oznaczało zagrożenie dla wielkiej modernizacji Polski, to mogę się jedynie uśmiechnąć i powiedzieć: podniesienie wieku emerytalnego nie było żadną modernizacją kraju - stwierdził.