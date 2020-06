Wybory prezydenckie. Obóz władzy uderza w Rafała Trzaskowskiego za wiek emerytalny

Na brak wiarygodności kandydata KO wskazują politycy obozu władzy. Andrzej Duda apelował w Grajewie , by "nie wierzyć Trzaskowskiemu": - Dziś mówi, że nie podpisałby takiej ustawy. Nie wierzcie mu. Bo są dwa wyjścia. Albo kłamie, albo jest niezrównoważony, że zmienia zdanie z dnia na dzień - powiedział w mocnych słowach prezydent.

- Trzeba mówić o faktach, bo to nie pierwszy raz, kiedy Trzaskowski ma lekceważący stosunek do prawdy. Mówił niedawno, że dziś już jest jeden milion dodatkowych bezrobotnych, tymczasem my dziś obroniliśmy kilka milionów miejsc pracy - mówił Mateusz Morawiecki w Gdańsku.