Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 4 wybory prezydenckiedebataRafał Trzaskowskiprof. rafał matyja oprac. Krystian Winogrodzki 39 min. temu Wybory 2020. Profesor Rafał Matyja zdziwiony decyzją Andrzeja Dudy. "Ucieczka z pola walki" W debacie przed wyborami prezydenckimi 2020 więcej do stracenia ma głowa państwa - uważa profesor Rafał Matyja. - Andrzej Duda jako prezydent... Rozwiń zanim taka debata faktycznie jest … Rozwiń Transkrypcja: zanim taka debata faktycznie jest na tyle istotna że Jeden z kandydatów będzie jej unikał jak ognia tak No to wiadomo że oraz znacznie trudniejsza dla Andrzeja Dudy który w pewnym sensie broni stanu posiadania łatwiejsza atakującego do chcę zostać prezydentem ani mnie jest Rafała trzaskowskiego ja uważam że błędem jest unikanie tej debaty bo to pokazuje pewnego rodzaju słabości potwierdza Andrzej Duda czuję się niepewnie ale myśli pan że to się w takim razie w jakikolwiek sposób przełoży na wynik wyborców wyborczy to się zemści bo część Polaków twierdzi że nie chcemy w takim razie prezydenta który boi się stanąć do takiej debaty gra toczy się o być może bardzo niewielką liczbę wyborców Ta która przesadzi w lewo lub w prawo ten wynik Dlatego ja uważam że że to może wpłynąć na na pewno nie pomaga nie pomaga unikanie debaty nie pomaga ludzie no ale Stadt Andrzeja Dudy w stawia sprawę jasno my się zgodzili mieliśmy na debatę telewizji tam będą też pytanie od mieszkańców w Końskich bo to tam się ma ta debata odbyć i jak na nią nie przyjdzie Trzaskowski to jest tchórzem ale my nie idziemy do mediów komercyjnych do do wp.tv enu bo nam terminie pasuje no wspaniale Tylko myśmy już byli świadkami debaty w telewizji publicznej ja jestem zadowolony że ona się w ogóle odbyła natomiast no jej przebieg A może powiedzmy wprost zadawanych pytań dobro pokazuje czego się można spodziewać w kolejnej debacie w tej telewizji Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem było zawsze takie komisowa sytuacja że różne stacje robiły albo że wszystkie razem Natomiast jeżeli nie była jedna debata w telewizji publicznej jest zupełnie oczywiste że w telewizji komercyjnej Ogólnopolskie mają do niej mi bardzo się dziwię mówię jeszcze raz Uważam że jest to ciężka sprawa