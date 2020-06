Wybory 2020. Problemy z rejestracją: zagraniczni wyborcy nie mogli się dopisać do II tury

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez system eWybory będzie trwała 24 godziny. Przez większość czasu ten proces przebiegał prawidłowo, jednak około 23 z niewiadomych jeszcze przyczyn podstrona internetowa polskiej dyplomacji przestała działać. MSZ poinformowało, że zgłosić można się także przez e-mail.

"Przez ostatnia godzinę bezskutecznie próbujemy się zarejestrować z Kanady na druga turę, lecz strona eWybory jest cały czas niedostępna" - napisał do redakcji portalu dziejesiewp.pl po godzinie 23 pan Sebastian.

"Uwaga Polacy za granicą! Strona MSZ ewybory.msz.gov.pl przestała działać. Ratunkiem jest przesłanie maila do konsulatu zawierającego wymagane dane z prośbą o rejestrację!" - alarmował na Twitterze Krzysztof Lisek, były europoseł oraz koordynator zagranicznej kampanii Rafała Trzaskowskiego.

Wybory 2020. Niemal rekordowa frekwencja wyborcza

We wcześniejszych komunikatach polska dyplomacja informowała, że tegoroczna frekwencja za granicą była rekordowa. W sumie, do spisów wyborców zapisało się ponad 387 tysięcy obywateli, w tym ponad 343 tysięcy - to wyborcy głosujący korespondencyjnie. Dla porównania - w 2015 r. w zagranicznych spisach wyborców podczas pierwszej tury głosowania wpisanych było 196 121 wyborców, w tym 34 021 głosujących korespondencyjnie.