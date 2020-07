Wybory 2020. Problemy głosujących za granicą. W pakiecie wyborczym brakuje karty do głosowania

Pani Agnieszka mieszka w Hiszpanii. Zgłosiła swój udział w wyborach i we wtorek otrzymała kopertę z pakietem wyborczym. W środku było wszystko z wyjątkiem najważniejszego elementu – karty do głosowania.

- Brak mi słów. Jesteśmy wściekli i rozczarowani. Mój pakiet jeszcze w ogóle nie dotarł, a w drugim zestawie dla drugiej osoby brakuje karty do głosowania – mówi Polka. I pokazuje zawartość koperty. Dzwoniła do polskiej ambasady w Hiszpanii, by wyjaśnić sprawę. - Pani zapewniła mnie, że wie o sprawie, bardzo przeprasza, że do jutra spróbuje naprawić zaistniałą sytuację. Zobaczymy, jak to rozwiążą – mówi Polka.