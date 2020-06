WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 4 lgbtwybory prezydenckiebartłomiej biskupRafał Trzaskowski oprac. Krystian Winogrodzki 46 min. temu Wybory 2020. Politolog Bartłomiej Biskup o Andrzeju Dudzie i LGBT. "Wyprowadzony na skrajne wody" Doktor Bartłomiej Biskup nie jest zaskoczony wynikiem Rafała Trzaskowskiego w sondażu IBRiS dla WP. Politolog UW twierdzi, że to powrót do... Rozwiń panie doktorze zaskakują pana te w … Rozwiń Transkrypcja: panie doktorze zaskakują pana te wyniki już mamy tak szybko można powiedzieć dogonienie przez Rafała trzaskowskiego prezydenta Andrzeja Dudy tak bym tego nie interpretował panie dyrektorze raczej to jest powrót do stanu sprzed pandemi tak się to nie jest dogonienie bo teraz do drugiej turze komplet a ja cały czas mam jeszcze pierwszą No ten na drugą Jeszcze poczekajmy więc tutaj wiadomo było raczej że po drugiej turze będzie wyrównane i jak były badania prowadzone Od wielu miesięcy drugi szczur czy Andrzej Duda z Szymona hołownię Władysław Kosiniak czy Rafał Trzaskowski to oni lepiej wypadaly Rafał Trzaskowski jeszcze w tych badaniach także tutaj trzeba to odpowiednia jakby odczytywać te badania tak byśmy druga tura po prostu będzie bardzo w to poparcie jest są niewielkie różnice poparcia być może to będzie nawet 300 500 600 000 głosów w tych w drugiej turze więc z małą sprawa lgbt może tutaj przeważyć no sprawa lgbt jeżeli będzie w W takim kierunku dosyć dziwnym eksploatowana przez tych popierających chyba na prezydent niektórych członków nowej sprawiedliwości No to na pewno może być istotna dlatego że jak mówimy że chodzi o te kilkaset tysięcy głosów to zawsze to mogą być właśnie ci którzy niezdecydowani bardziej umiarkowani myć którzy dla których na przykład sprawy światopoglądowe mogą stanowić ważną ważny punkt dlatego tak że wyciąga się taką na pewien sposób by bombę Można by powiedzieć wrzuca się ją po to żeby zmotywować tych którzy się wahali którzy nie chcieli iść głosować w ogóle którzy nie wiedzieli jak żeby jeszcze bardziej tym podział zarysować czy czy z jakiego powodu Nie no to ta bomba w moim zdaniem została wyrzucona przez przypadek dlatego że przekaz prezydenta No był klarowny dla obserwatorów życia politycznego to znaczy prezydent chciał podkreślić pokazać swoje z Rafałem trzaskowskim jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe i sprawy rodziny No i tutaj to nie było w tym nic dziwnego Rafał Trzaskowski dosyć cicho jest mówiąc w I Wojnie teoretycznie to wcześniej zabierał głos przecież no pozwalał i deklarował na na to że jest chętny do tego żeby parady równości odbywały się w Warszawie ale w tym momencie jest cicho on stoi z boku on Patrz co prezydent mówi a samemu z jakoś specjalnie już mnie zabiera i oczywiście że stoi cicho i słusznie robi dlatego że byłyby jakby poplecznicy prezydenta no po takie błędy które wprowadziły prezydenta gdzieś tam na jakieś skrajne wody no bo zaraz jest dyskusja o tym o godności ludzkiej o prawach człowieka a nie o tym kto ma w programie ile rodziny i tak dalej i tak dalej co prezydent prezydent Tak zaczął ale skończyli za niego inni w formie bardziej radykalnej no i w związku z tym Rafał Trzaskowski robił słusznie że się przygląda bo tutaj No niech się tłumaczę ci którzy to zaczęli więc on nie musi naczy rzeczy się plan był prawdopodobnie taki żeby tutaj Rafała trzaskowskiego wciągnąć te i żeby on też Tłumaczył się w niektórych swoich decyzji na przykład tych decyzji w Warszawie czy mówi o swoim stosunku do rodziny i tak dalej i tak dalej natomiast no to się nie udało właśnie poprzez przegrzanie tego tematu poprzez niewłaściwe wypowiedzi a później oczywiście też podkręcanie ich wiadomo w mediach które dzisiaj dzisiaj stały właśnie tematem priorytetowym a nie były bo przecież ta karta dużej rodziny czy jak to się nad Przepraszam pomyliłem się na pewno karta rodziny a tam którą prezydent zaprezentował to były tak w Konstytucji wyjęte prawda Nic z tego nie była prezydent zaprezentował swój konserwatywny światopogląd No to nie widziałem w tym nic dziwnego natomiast No to co się stało na tym wygrał na tym zyska dostać konserwowanie teraz nie znaczy to było to raczej się dzięki temu się mobilizuje swój elektorat mówiąc że to są ważne wybory i ci którzy mają takie światopogląd jak ja prawda czy kandydat jeden czy drugi to powinni pójść na te wybory czy już w pierwszej turze natomiast już w drugiej turze przy radykalizacji tego przekazu to się raczej na tym straci a nie dlatego że w drugiej turze też trzeba przyciągnąć do siebie trochę wyborców właśnie umiarkowanych albo wyborców akcji i innych takich którzy idą bardzo rzadko No i to zazwyczaj są grupy rzadko tutaj skrajne