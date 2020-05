Wybory 2020. Platforma Obywatelska wymienia kandydatkę. "Opamiętajcie się!"

Formalnie do "wymiany" kandydata dojdzie w piątek na zarządzie partii, jednak zarówno politycy, dziennikarze, jak i internauci bardzo żywiołowo komentują decyzję Platformy Obywatelskiej. "Nie wolno oddać Warszawy Komisarzowi z Prawa i Sprawiedliwości, opamiętajcie się!" - apeluje do władz PO była wiceszefowa partii oraz była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wybory 2020. "Znowu się okazało, że polityka to męski świat"

"Znowu się okazało, że polityka to męski świat" - stwierdza publicystka "Wprost" Joanna Miziołek. "Pani marszałek zwyczajnie należy się szacunek. Za waleczność, konsekwencję, odporność na krytykę i często niesprawiedliwe ataki. Podjęcie rękawicy i stanięcie do rywalizacji z 9 facetami w warunkach politycznej wojny zasługuje na uznanie" - pisze Michał Wróblewski z WP.

Wybory 2020. "Kidawa-Błońska została postawiona wobec totalnego upokorzenia"

"Małgorzata Kidawa-Błońska nie zasługuje na to, co robią jej koledzy. Z babskiego punktu widzenia pokazałabym im gest Lichockiej. Nie mieli cojones, żeby z nią walczyć w prawyborach jak Grzegorz Schetyna im patrzył na ręce, to niech teraz siedzą cicho. Z publicystycznego bawi mnie to niezwykle" - stwierdza Dominika Długosz z "Newsweeka".