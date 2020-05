Wybory 2020. PKW odpowiada marszałek Elżbiecie Witek

Jeszcze we wtorek późnym wieczorem PKW odpowiedziało na pismo marszałek Sejmu Elżbiety Witek .

Wybory 2020. Marszałek Elżbieta Witek pyta, PKW odpowiada

Przypomnijmy, Elżbieta Witek wypowiadała się we wtorek w "Gościu Wiadomości". Na antenie TVP ogłosiła, że kieruje do Trybunału Konstytucyjnego pytanie o możliwość przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Witek wysłała też pismo do PKW z prośbą o stwierdzenie, czy przeprowadzenie wyborów w dniu 10 maja jest możliwe.