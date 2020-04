Wybory 2020. Piotr Gliński o decyzji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Dość smutna wiadomość"

Wybory 2020 najpewniej odbędą się w pierwotnym bądź zbliżonym do niego terminie. Małgorzata Kidawa-Błońska nie wystartuje w wyborach, jeśli odbędą się 10 maja, ale pozostanie na liście wyborczej. Co na to obóz polityczny Andrzeja Dudy? - To dość smutna wiadomość - stwierdził wicepremier Piotr Gliński.