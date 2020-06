Wybory 2020. Obywatele RP protestują przed Sejmem. Na Wiejskiej rozwinięto "Konstytucję"

Obywatele RP zorganizowali pikietę przed gmachem Sejmu. Jak czytamy na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych, uczestnicy "apelują o dołożenie wszelkich starań, by wybory prezydenta RP pozostały prawdziwymi wyborami".

To nie pierwsza taka akcja. Przed wyborami prezydenckimi, które miały się odbyć 10 maja, Obywatele RP protestowali, gdy Sejm obradował ws. wyborów korespondencyjnych.

Wybory prezydenckie 2020. Senat pracuje, jest też ustawa PKW

W poniedziałek Senat zajmuje się poprawkami do projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyborów prezydenckich. Na razie nad nowymi przepisami pracują komisje. Jednak wszystko wskazuje na to, że głosowanie odbędzie się wieczorem albo we wtorek - tak wynika z zapowiedzi marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.