WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze radosław sikorski + 2 wybory prezydenckiekoronawirus wybory oprac. Karolina Kołodziejczyk 45 min. temu Wybory 2020. Nocne e-maile do samorządów. Radosław Sikorski mówi o przestępstwie Radosław Sikorski był gościem Sebastiana Ogórka i Agnieszki Kopacz w programie specjalnym Wirtualnej Polski. Europoseł był pytany wybory... Rozwiń Roman Giertych odnosząc się do inf … Rozwiń Transkrypcja: Roman Giertych odnosząc się do informacji Jacka Sasina że drukuje już karty wyborcze napisał o tym że rozpoczął się zamach stanu jak pan określi to co dzieje się w kontekście w i drukowania już kart wyborczych No nie wiem czy wolno drukować czyli wydawać pieniądze żeby zrobić coś na co nie ma żadnej podstawy bo Przypominam że ustawa która by umożliwiała wybory korespondencyjne jest nie jest prawem jest analiza senacie Ale co gorsza w nocy dotarły maile jakieś anonimowe niepodpisane do samorządów w całym kraju żądające przekazania naszych danych osobowych spisów wyborców w przedsiębiorstwo komercyjne mu Poczta Polska wydaje mi się że to może przestępstwo i doniesienie do prokuratury złożył już na przykład prezydent Bydgoszczy pani Prezydent Gdańska No bo nie ma żadnej podstawy prawnej żeby osobowe przekazywać jakimś prywatnym firmą no no to to już jest to już jest granda naprawdę tamta się skończę Pana zdaniem No pytanie czy przyboczni prezesa Kaczyńskiego będą mieli na tyle odwagi żeby mu powiedzieć że te wybory w maju są niewykonalne o oni ich nie powinni robić ze względu na patriotyzm ze względu na szacunek dla Polaków i zdrowia ze względu na to że to jest po prostu zbyt ryzykowne w tej chwili Pomijam już takie drobne rzeczy jak złamanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego No bo ty się przecież już w Polsce nie przejmuję No ale zdaje się że nawet logistycznie pan Sasin No przygotowuje przygotuję To mniej więcej tak jak przygotował wylot do Smoleńska Jacek Sasin Jestem aktywnym negatywnym bohaterem tego tego wszystkiego Pytanie brzmi czy sformułowanie tutaj ze Smoleńskiem jest naprawdę potrzebne No jest potrzebne bo wtedy był tupolewizm robiono coś na wariata I wiemy jak się to skończyło i teraz też te wybory są robione na wariata I też już teraz nie dziesiątki a ludzi jest narażonych na ryzyko choroby i śmierci już naprawdę to jest bardzo podobne