Wybory 2020. Nie będzie wymiany Roberta Biedronia. Polityk Lewicy tłumaczy, z czego wynikają spadki w sondażach

czy mam takie poczucie że Prawo i Sprawiedliwość pójdzie na jakieś ustępstwa zniknął Te najbardziej 2 chyba kontrowersyjne zapisy że to marszałek Witek może w dowolnie żonglować się terminami w No i że właściwie jakiejkolwiek odpowiedzialności uniknie Jacek Sasin czy też Mateusz morawiecki za drukowanie tych kart wyborczych moim zdaniem nie będzie tutaj ustępstwa pis-u w tej dotyczącej tego przepisu że marszałek Witek może regulować terminy wyborów powiem panu dlaczego Bo to wytłumaczyć posłowie pis-u jeżeli nas szybko przejdzie ustawa przez sejm szybko ogłoszono wybory gminy będą bardzo rozciągnięte jeśli chodzi o zbieranie podpisów później prowadzenie kampanii bo boi się tak przynajmniej nam tłumaczyli że te terminy są skrócone i cała kampania potrwa 10 dni później i nie będzie możliwości zbierania podpisów Jeżeli ten termin przez Senat był przyciągany Dlatego ta inicjatywa No ja wierzę że tutaj jesteśmy w stanie dojść do kompromisu tylko plus polega na pozycja załatwi co chcesz z Alicją Ale zrobił Galicja będzie musiała też ustąpić na tym polega okrągły stół tak Jest budowany kompromis więc wiesz jak głęboko że możemy do tego doprowadzić Szczególnie że ja kibicuję e-platforma i PESEL nie miał świadomość tego jaka będzie z kandydatami Legnica swojego tam data nie zmienia pozostaje Robert Biedroń w podobnie słyszałem w polskim na stricie Ludowym ale wierzę głęboko że i platformowa będzie miała jasne stanowisko i to powoduje że wszystkim nam powinna wyrażać na tych wyborach żeby się odbyły zgodnie z prawem przeprowadzone przez PKW i dawały szansę obywatelowi zagłosować w sposób Taki który nie będzie dawał głos nie będzie fajny ale pojawiły się w lewicy również jakie głosy że to jest dobry moment żeby Roberta Biedronia który bardzo mocno stracił w sondażach też wymienić nie ma takich głosu są czynne kierownictwa partii swoje spotkanie i wiadomo że nawet wiesz co będzie dalej kandydatem na prezydenta i tutaj już nie ma żadnej w ogóle żadnego pola do manewru i żadnej niespodzianki nie będzie nie będzie Robert Biedroń kandyduje dalej znamy resetujemy kampanię bo tak naprawdę to jest nowa kampania ruszamy z nowymi pomysłami Mam nadzieję że Robert Biedroń będzie miał coraz lepszy sondaży bo ona też wynikają z tego że nie prowadził kampanii taki jestem jest najlepszy w spotkaniach w odpowiedzi opowieści o Polsce która nie jest bardzo Progresywna i Zresztą jedynym kandydatem który jest progresywny postępowy który nie boi się odpowiedzi na trudne pytania dotyczące aborcji dotyczące kościoła mówiący o tym jakie powinno być minimalne wynagrodzenie w Polsce o tym kto powinien ponosić koszty kryzysu na przykład i tak dalej i tak dalej