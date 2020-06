Wybory 2020. Na kogo głosować? Sprawdź listę kandydatów na prezydenta i ich programy wyborcze

Wybory 2020. Lista kandydatów na prezydenta

W opublikowanym przez Państwową Komisję Wyborczą wykazie zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się jedenaście osób. Oto one:

Wybory 2020. Robert Biedroń - program wyborczy

Robert Biedroń za jeden z priorytetów swojej kampanii uznaje zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Chce, by emerytura minimalna wynosiła 1600 zł na rękę. Planuje wprowadzić program leków za 5 zł. Stawia też na działania na rzecz poprawy klimatu. Więcej o jego programie wyborczym przeczytasz TUTAJ .

Wybory 2020. Krzysztof Bosak - program wyborczy

Wybory 2020. Andrzej Duda - program wyborczy

Wybory 2020. Szymon Hołownia - program wyborczy

W trakcie kampanii wyborczej Szymon Hołownia ogłosił program, w którym skupia się na czterech obszarach. Jest to bezpieczeństwo narodowe, ochrona środowiska, solidarność społeczna oraz samorządność i działalność społeczna. Hołownia chce odbudować wspólnotę i prowadzić dialog z politykami. Program wyborczy Szymona Hołowni dostępny jest TUTAJ .

Wybory 2020. Marek Jakubiak - program wyborczy

Dla Marka Jakubiaka najważniejszą wartością jest rodzina. Często prezentuje poglądy w obronie praw rodziny. Ma szacunek do tradycji, polskiej historii i wartości. Uznaje się za społecznika, patriotę i wielkiego miłośnika i propagatora polskiej historii. O jego programie wyborczym przeczytasz TUTAJ .

Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz - program wyborczy

Cel, jaki stawia sobie podczas kampanii prezydenckiej Władysław Kosiniak-Kamysz to budowa silnego, bezpiecznego i dostatniego państwa. Chce, by ministrowie w Kancelarii Prezydenta pochodzili ze wszystkich partii parlamentarnych, a filie Kancelarii w 49 byłych miastach wojewódzkich. Planuje też zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6,8% PKB i podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Więcej o programie wyborczym Władysława Kosiniaka-Kamysza przeczytasz TUTAJ.