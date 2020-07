Wybory 2020. Maturzystka krzyknęła wulgarne słowo pod adresem prezydenta. Stanie przed sądem

Prezydent Andrzej Duda pojechał do Nowej Soli w czwartek 2 lipca. Na spotkaniu, oprócz elektoratu Andrzeja Dudy, na wiecu pojawili się też jego przeciwnicy. Grupa osób krzyczała i gwizdała, a w dłoniach unosiła plakaty Rafała Trzaskowskiego. W pewnym momencie młoda z kobieta uniosła rękę i krzyknęła "j* Dudę".

Kobiecie grozi do trzech lat pozbawienia wolności

Zachowanie kobiety zarejestrowały kamery "Radia Zachód". Nagranie trafiło do internetu. Jak informuje TVN24, kobieta została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury. Policja wszczęła postępowanie w sprawie publicznego znieważenia prezydenta na podstawie art.135 § 2 Kodeksu Karnego. Według tego zapisu osoby, które publicznie znieważą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają karze do trzech lat pozbawienia wolności.