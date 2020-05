Wybory 2020. Marek Migalski o "zwycięstwie" Gowina. Przypomina "zdrady" innych posłów prawicy

Dzień dobry panie profesorze Jarosław zdaniem umocnił swoją pozycję Czy wręcz odwrotnie w tej chwili będzie zakusy Żeby pozbyć się go ze zjednoczonej prawicy albo zjeść jako przystawkę to na pewno jest jego zwycięstwo ja jestem dosyć krytyczny wobec tego drogi politycznej Natomiast tutaj absurd i chciałam powiedzieć że on tę osobę Kaczyńskim wygrał dlatego że dostanę wanna jego oznaczy Osteon bardzo dużo zaryzykował to oczywiście nie oznacza tato trochę sugerowało pana pytanie że nie będzie teraz obiektem pewnego dla cisku czy nawet napięcia wewnątrz koalicji No właśnie takim razie mi się umocnić czy wręcz odwrotnie Jarosław Kaczyński żądny Zemsty zrobi wszystko żeby Jarosława Gowina się w jakimś sensie pozbyć Jarosław Kaczyński jest racjonalnym na wskroś racjonalnym politykiem w jego interesie nie jest pozbywanie się osoba Gowina dlatego że wówczas oznaczałoby to utratę władzy czy też rządu dopóki Jarosława Gowina nie będzie mógł zastąpić kimś innym to będzie tolerował Jarosława Gowina Ja przypomnę że w Jarosław Kaczyński potrafi wybaczać na zdrady bo dzisiaj przy nim są Zbigniew Ziobro Jacek Kurski Adam Bielan którzy swego czasu przecież budowali swoją pozycję polityczną w opozycji wobec Jarosława Kaczyński i zostało im to wybaczone nie sądzę żeby Jarosław Gowin nie mógł też liczyć na tego typu abolicję