Wideo Najnowsze porozumienie + 2 marcin ociepawybory 2020 oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Wybory 2020. Marcin Ociepa (Porozumienie): dobra wola pomogła osiągnąć kompromis - Do porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem doprowadziła dobra wola, a nie moja osoba - zauważył w programie specjalnym... Rozwiń Czy to prawda że pan doprowadził d … Rozwiń Transkrypcja: Czy to prawda że pan doprowadził do tego porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim i orłem gowinem nieprawda do porozumienia doprowadziła obydwu liderów pa dobra Wola No tak ale na tą dobrą wolą ktoś powinien czuwać powinien tym zarządzać i podobno tym zarządzającym wysłannikiem był pan i to pan do tego doprowadził ocena Bardzo dziękuję to zawsze praca zespołowa praca wszystkich parlamentarzystów porozumieniach także polityków Prawa i Sprawiedliwości Kto doprowadził nas do porozumienia że mieliśmy wspólny cel na tym wspólnym celem było zagwarantowanie Polakom bezpiecznych i konstrukcyjnych wyborów prezydent No dobrze to w takim razie kto i jak przekonał Jarosława Kaczyńskiego dlatego że to że Jarosław Gowin od samego początku mówił że wybory w maju nie mogą się odbyć to wiemy ale Jarosław Kaczyński jeszcze do przedwczoraj dążył do wyborów niedzielę Fire panie dyrektorze No na pewno powinniśmy powiedzieć jedno udało się uniknąć na dłużej rafy takiej polityczno-ustrojowej te wybory mogłyby być kwestionowane gdy wybory już były kwestionowane przez opozycję Nawet kiedy nie były znane warunki organizacji Tychy dzisiaj przygotowali to rozwiązanie które pozwala przeprowadzić je bez żadnych wątpliwości konstytucyjne w sposób bezpieczny dla Polek i Polaków i sprawiły że obydwa obydwie panowie prezesi się porozumieli w tej w tym w tym zakresie i mówię no znaczy to ja wiem że to brzmi jak truizm ale takie są fakty to znaczy narracji o tym że była szykowana jakaś alternatywna większość w polskim sejmie że to jest gra na rozbicie prawicy jakaś wewnętrzna okazało się nieprawda W momencie kiedy usiedliśmy do stołu i zaczęliśmy punkt po punkcie analizować co moglibyśmy zrobić żeby wybory były bezpieczne i Konstytucji