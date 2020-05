Wybory 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska: Jarosław Kaczyński usłyszał nasze weto

- To pierwszy raz od wielu lat, gdy Kaczyński musiał zmienić swoje plany. Nawet on i PiS doszli do wniosku, że wyborów nie da się zorganizować - stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że "nadal pozostaje kandydatką KO na prezydenta".

Wybory 2020. Kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska (pap)