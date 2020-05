Wybory prezydenckie 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska do wymiany? Borys Budka odpowiada

Wybory korespondencyjne. Pytania wokół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

- Dzięki ciężkiej pracy parlamentarzystów i samorządowców udało się osiągnąć to, że plan Kaczyńskiego ws. wyborów 10 maja, legł w gruzach. To pierwszy ważny krok w walce o wolne wybory - oświadczył na konferencji prasowej Borys Budka. Szef PO podkreślił, że jest przekonany, że "razem z samorządowcami dojdzie do przeprowadzenia wolnych i bezpiecznych wyborów prezydenckich".