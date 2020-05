Poseł KO zagłosował ws.wyborów tak jak PiS. Jerzy Borowczak: gdyby mój głos był decydujący, złożyłbym mandat poselski

Wirtualna Polska skontaktowała się z politykiem, by dopytać o szczegóły tego głosowania. Borowczak tłumaczy, że doszło do pomyłki, wynikającej z problemów technicznych.

- Byłem zalogowany na dwóch komputerach: jeden służył do głosowania, na drugim oglądałem transmisję obrad Sejmu na kanale YouTube. Tam jest siedem sekund opóźnienia. Jak spojrzałem w decydującym momencie, Borys Budka miał rękę do góry. Gdy to zobaczyłem, to już glosowali ci, którzy byli przeciw. A ja zagłosowałem za - mówi Jerzy Borowczak.