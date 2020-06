Wybory 2020. Krzysztof Bosak o imigrantach. "Ci, którzy nie łamią prawa, nie są problemem"

Krzysztof Bosak był pytany o to, że czy nadal jest zwolennikiem hasła: "Polska dla Polaków". - To dość ogólna reguła wskazująca na to, kto jest gospodarzem w naszym kraju i chciałbym, żeby w tej kwestii nic się nie zmieniło - tłumaczył poseł Konfederacji na antenie TVN24.

Wybory prezydenckie 2020. Krzysztof Bosak o imigrantach

Polityk odniósł się również do kwestii imigrantów w naszym kraju z Ukrainy, Białorusi czy Pakistanu. - Polska jest dla wszystkich swoich obywateli i to jest stan, który jest naszym błogosławieństwem we współczesnych czasach, kiedy w wielu państwach dochodzi do zamieszek czy rozbojów - przekonywał.