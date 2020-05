WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze krzysztof bosak + 3 tvpwybory prezydenckiedebata oprac. Arkadiusz Jastrzębski 2 godziny temu Wybory 2020. Krzysztof Bosak: debata to nie zasługa, ale obowiązek TVP - Debata w TVP nie jest żadną zasługą telewizji publicznej, ale obowiązkiem nałożonym przez rozporządzenie i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji... Rozwiń powiedział pan o tym że dwa miesią … Rozwiń Transkrypcja: powiedział pan o tym że dwa miesiące i tydzień jest pan już zaproszony do telewizji publicznej ale rozumiem że to do debaty prezydenckie w której udział ma wziąć też Andrzej Duda plan swój Akces zgłosił No oczywiście zgłosiłem natomiast debata nie jest żadną zasługą telewizji publicznej jest to obowiązek nałożony na telewizję publiczną rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ja przypomnę ponieważ pewnie tego nie wiedzą bo to tylko ludzie którzy zajmują się kampanii wyborczej nie mogą to wiedzieć że zawsze był taki zwyczaj że liczyło się liczbę zaproszeń w trakcie samego trwania kampanii wyborczej do gramów w telewizji publicznej i starało się je rozłożyć mniej więcej po równo po ogólnopolskich komitetach od 2018 roku władze TVP tej zasady przez przez przez w 2018 roku był pierwszy przypadek kiedy nie zrobiono ogólnopolskiej debaty komitetów wyborczych to co ciekawe nie wywołało żadnej reakcji medialnej a nie krytyki opinii publicznej lat opinia publiczna dziennikarze zadowoli się przeprowadzaniem takiej namiastkę ogólnopolskiej debaty wyborczej czyli debaty kandydatów na prezydentów Warszawy nie było na polskie debaty komitetów wyborczych do sejmików Wojewódzkich później była uczucie kampania do europarlamentu w które już nie obowiązywały żadne zasady to znaczy teoretycznie był liczony czas ile kto jest pokazywany ale no czekaj TVP utrzymywała że nie masz żadnego obowiązku pokazywać wszystkich plus minus w jakiejkolwiek proporcji w takim razie mi zostaje tamtych jak mamy się dlaczego pan w takim razie proszę nie dostaję TVP nie traktuje pana poważnie jako kandydata ja właśnie to jest świadectwem że trochę bardzo poważnie a ja praktycznie osobami to wynika ze strategii to strategia jest długoletnie Od kiedy telewizję publiczną wiedziała w ten sposób że najpierw promował nowoczesną i lewice po to żeby osłabiać platformę oczywiście po mijały siły i nowej prawicy tak jak on Krosno partia Korwin czy Ruch Narodowy po to żeby przypadkiem Wyborcza patriotyczny konserwatywnej nie dowiedział się że ma jakąś alternatywę nie dowiedział się że jest środowisko inne niż pizzy rozwój tradycyjnych No a później Kiedy powstała Konfederacja oczywiście stała się wrogiem numer jeden w kampanii wyborczej w zeszłym roku była szkalowana oczernia na i przemilczana jak odpuścili strategie szkalowania i wyłącznie przemilcza ją więc na przykład wiadomościach TVP standardowo relacjonowane są działania Komitetu Biedronia Komitetu kosiniaka komitetu w połowie i komitetu kidawy wspomniany jak raz na tydzień to maximum najlepiej wcale chodzi Po prostu o to żeby przeciętny Polak w ogóle nie wiedział że jest kandydat prawidłowy startujący przeciwko obecnemu przeciwko wszystkim kontrkandydatem wstępną jest lewice mający poparcie już w tej chwili według sondaży takie samo jak pan kosiniak-kamysz i nieco większy niż pan B ci dała