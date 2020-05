Wybory 2020. Kontrola poselska Lewicy w UODO. Zawiadomiono Mariana Banasia

"Jakie działania podjął prezes UODO w sprawie alarmów i negatywnych opinii prawnych o przekazaniu danych wyborców do Poczty Polskiej przez Ministerstwo Cyfryzacji? Po co w ogóle PESEL do doręczeń?" - pyta Hanna Gill-Piątek na Twitterze. Razem z Moniką Falej przeprowadziły kontrolę poselską z siedzibie Urzędu, "by mieć jasność co do bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania bazy PESEL wszystkich wyborców w Polsce".