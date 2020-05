WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory 2020. Jeśli nie 10 maja, to kiedy? Krzysztof Bosak: wszyscy się już nastawiają - To oczywiste, że 10 maja wyborów prezydenckich nie będzie. Wszyscy nastawiają się już na prawdopodobny termin 23 maja - powiedział w programie... Rozwiń takim razie to wybory będą 10 maja … Rozwiń Transkrypcja: takim razie to wybory będą 10 maja czy też ich nie będzie bo to ten typ auta niedziela oczywiste jest że 10 maja nie będą w tej chwili wszyscy nastawiam się na termin prawdopodobnie 23 ale to Maja już jest to bardziej realny ten termin to jest lepszy termin da się wszystko już przygotować raport dwa tygodnie no to jest jednak dwa tygodnie więcej i w sytuacji kiedy ma się pojawić tuż przed wyborami te dwa tygodnie z punktu widzenia obozu rządzącego to jest wieczność natomiast wszystko Panie redaktorze zależy od głosowania które odbędzie się w sejmie jeśli się nie mylę jutro pojutrze prawdopodobnie w środę tak w środę i w czwartek mamy same wtedy będzie głosowanie ja chciałem uspokoić opinię publiczną żeby w tej chwili już przestać zajmować się tymi klockami po prostu zaczekać te kilka dni na wynik piłka jest po stronie obozu rządzącego jeśli obowiązujący zachował większość w sejmie Jeżeli partia Gowina została skutecznie rozbita jeżeli dodatkowe podatkowi posłowie z innych klubów zostali skutecznie do kupienia wybory 23 No właśnie a tam też dostaje telefon w sprawie tych zakupów posłów gdzieś tam powiedzmy w zeszłym tygodniu jak się zaczęła tak no to to to próbowali wydzwania jakby się do wszystkich nas z Konfederacji No ale jasny komunikat z naszej strony poszedł nie jesteśmy do kupienia jesteśmy przedstawicielami Nowej Wsi toczonej nowej prawicy i nie interesuje nas wchodzenie w jakieś fakty za jakieś pojedyncze stanowiska za jakieś pojedyncze benefity po to tylko żeby pomóc w czymś Z czym się nie zgadzamy dlatego że Nasza opinia jest po prostu taka że że wybory należy przeprowadzać w normalnym pasie kiedy normalna kampania wyborcza jest możliwa a nie że nas siedziała check są coraz banery wyborcze ten kraj muszą się zastanawiać czy nie dostaną mandatu od policji za poruszanie się nasz pełnomocnik wyborczy muszę wypisać jakieś specjalne pisma że oni na jego polecenie wypełniają obowiązki wyborcze i że zdrowia rozporządzenie twojej nie może uchylić kodeksu wyborczego bo mamy jeszcze w Polsce coś takiego jak prawa opozycji No to jest sytuacja absolutnie nienormalna