Wybory 2020 jednak 23 maja? Prof. Ewa Marciniak: "Jarosław Gowin chciał się zapisać na kartach historii"

Prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Wirtualną Polską nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński będzie dążył do tego, by zrealizować ten plan. Powód? - Rysujący się spadek poparcia dla Andrzeja Dudy. Widać, że kampania prezydenta po etapie, gdy była intensywna, staje się kampanią bez pomysłu. Nie ma głównego przekazu - tłumaczy politolog.

Wybory prezydenckie 2020. "Jarosław Gowin być może dał się ograć"

Zdaniem rozmówczyni WP akcja Jarosława Gowina może okazać się "zwycięstwem pozornym". - Być może dał się ograć i taktycznie wykorzystać przez Jarosława Kaczyńskiego. I to by skutkowało tym, że Zjednoczona Prawica w takiej postaci może do końca tej kadencji nie przetrwać. Na to są duże szanse - wskazuje prof. Marciniak. Jej zdaniem to może uruchomić "efekt domina" na polskiej scenie politycznej.